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Pension Schöller

Pension Schöller mit Katharina Straßer

ORF1Folge vom 12.03.2026
Pension Schöller mit Katharina Straßer

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Pension Schöller

Folge vom 12.03.2026: Pension Schöller mit Katharina Straßer

25 Min.Folge vom 12.03.2026

Katharina Straßer checkt in die Pension Schöller ein – und entdeckt eine "riesengroße Inszenierung". Im Gespräch erzählt sie von ihrer Künstlerfamilie, der Geschichte des Austropop und der Liebe zum österreichischen Dialekt. Gemeinsam mit Rudi träumen sie von einer handyfreien Welt, erleben eine eigens gestaltete Award-Show und fragen sich: Wer gewinnt am Ende den "Schölli" für den besten Gast? Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

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