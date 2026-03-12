Pension Schöller mit Katharina StraßerJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge vom 12.03.2026: Pension Schöller mit Katharina Straßer
25 Min.Folge vom 12.03.2026
Katharina Straßer checkt in die Pension Schöller ein – und entdeckt eine "riesengroße Inszenierung". Im Gespräch erzählt sie von ihrer Künstlerfamilie, der Geschichte des Austropop und der Liebe zum österreichischen Dialekt. Gemeinsam mit Rudi träumen sie von einer handyfreien Welt, erleben eine eigens gestaltete Award-Show und fragen sich: Wer gewinnt am Ende den "Schölli" für den besten Gast? Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
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