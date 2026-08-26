Philipps schnelles Training: Schwitzen angesagtJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 838: Philipps schnelles Training: Schwitzen angesagt
21 Min.Folge vom 26.08.2026
Heute wird es schweißtreibend! Philipp fordert euch mit einem intensiven Ganzkörper-Workout heraus: Beine, Arme und Oberkörper kommen ordentlich zum Einsatz. Das Tempo zieht an, die Übungen werden schneller. Jetzt zählt nur noch: Vollgas geben und so schnell sein, wie ihr könnt!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv