Planet Weltweit
Folge 12: Die Wassernomaden vom Sambesi
52 Min.
Der gewaltige Sambesi durchzieht den Süden Afrikas und bildet riesige Überschwemmungsgebiete: In Sambia zwingt die Flut jedes Jahr ein ganzes Volk zum Umzug. Die Kuomboka - ein großes, rituelles Spektakel für die Bewohner des Sambesi, einschließlich ihrer Königin, die von den Untertanen in Sicherheit gebracht wird.
Dokumentation
DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH