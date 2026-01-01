Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Kreta - Die süßen Früchte des Johannisbrotbaums

One TerraStaffel 19Folge 14
Kreta - Die süßen Früchte des Johannisbrotbaums

Kreta - Die süßen Früchte des JohannisbrotbaumsJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 14: Kreta - Die süßen Früchte des Johannisbrotbaums

52 Min.Ab 6

Auf Kreta ist der Olivenbaum allgegenwärtig. Doch es gibt einen anderen, uralten Baum auf der Insel, der zeitgleich Früchte und Blüten trägt und dessen Früchte - die Karuben, einzigartige Eigenschaften besitzen: der Johannisbrotbaum! Seine rauen, braunen Schoten sind voller Geheimnisse und voller Hoffnung für diejenigen, die um seine Kräfte wissen.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen