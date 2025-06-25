Planet Weltweit
Folge 3: Kuba, der Dreh mit der Orgel
52 Min.Ab 6
Kuba - berühmt für Rum, Zigarren und Musik. Einer der wichtigsten traditionellen Musikstile Kubas ist vielen Ausländern jedoch bis heute kaum bekannt: die sogenannte ¿Música molida", die gemahlene Musik. Erzeugt wird sie von Orgelspielern mit riesigen Lochstreifenorgeln im Zusammenspiel mit einer kompletten Begleitband.
