Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Kanada - Mit der Hebamme durch die Badlands

One TerraStaffel 19Folge 16
Kanada - Mit der Hebamme durch die Badlands

Kanada - Mit der Hebamme durch die BadlandsJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 16: Kanada - Mit der Hebamme durch die Badlands

53 Min.Ab 6

Die kanadischen Badlands im Südosten Albertas: Prärie, soweit das Auge reicht, staubtrockene Canyons und bizarre Felstürme, genannt "Hoodoos". Eine faszinierende, unwirklich scheinende Landschaft. Auf fast 90.000 Quadratkilometern leben nur noch wenige, sehr bodenständige Menschen auch junge Familien. Hebamme zu sein im "schlechten Land" ist mehr als ein Abenteuer.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen