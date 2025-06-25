Mate-Tee, die Seele ArgentiniensJetzt kostenlos streamen
Folge 18: Mate-Tee, die Seele Argentiniens
Mate-Tee - er ist das Nationalgetränk Argentiniens. Aber Mate ist nicht nur ein Getränk, es ist auch eine Pflanze, genauer gesagt ein Baum: Die Yerba Mate. Und mehr als das, ist es ein tiefes Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Heimatliebe quer durch alle Alters- und Sozialschichten.
