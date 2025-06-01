Zum Inhalt springenBarrierefrei
Italien, eine neue Glocke für Monopoli

One TerraStaffel 19Folge 8
Folge 8: Italien, eine neue Glocke für Monopoli

53 Min.Ab 6

Glocken sind seit jeher aus christlichen Kirchen nicht weg zu denken. Im süditalienischen Agnone werden sie noch heute nach traditionellen Methoden hergestellt. Die Glockengießerei Marinelli blickt auf eine tausendjährige Tradition zurück. Die Brüder Armando und Pasquale führen den Betrieb in der 24. Generation. Nun sollen sie eine kleine Glocke für die Gemeinde Monopoli herstellen.

One Terra
