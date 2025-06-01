Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 19Folge 26
52 Min.Ab 6

Wenn in Estland der Sommer einzieht, beginnt auch die Hochzeitssaison, denn kaum jemand will im Winter heiraten. Und die Esten lassen sich einiges einfallen, um eine Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Dazu gehören aktionsreiche Spiele und Rituale, die überwiegend unter freiem Himmel stattfinden - vom Segeltörn im Wikingerschiff bis zum Tauziehen der gesamten Festgesellschaft.

One Terra
