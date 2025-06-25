Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Sri Lanka - Eine legendäre Eisenbahnstrecke

One TerraStaffel 19Folge 24
Sri Lanka - Eine legendäre Eisenbahnstrecke

Sri Lanka - Eine legendäre EisenbahnstreckeJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 24: Sri Lanka - Eine legendäre Eisenbahnstrecke

52 Min.Ab 6

Als die britische Kolonialmacht ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Bahnstrecke durch das Hochland von Sri Lanka errichtete, diente diese vorrangig dem Transport von Waren. Zimt, Pfeffer, Tee und Kaffee wurden zur Verschiffung nach Europa von den hochgelegenen Plantagen in die Hauptstadt Colombo gebracht.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen