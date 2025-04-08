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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Chaos auf der Kreuzung

DMAXFolge vom 08.04.2025
Chaos auf der Kreuzung

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 08.04.2025: Chaos auf der Kreuzung

43 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Lisa DeSantis und Bruce Arnold stoppen mit ihren Kollegen einen verdächtigen Lieferwagen. Das Fahrzeug war auf einer Fernstraße unterwegs und sollte mutmaßlich harte Drogen für eine kriminelle Organisation transportieren. Zunächst finden die Gesetzeshüter in dem Vehikel keine verbotenen Substanzen, aber mit diesem Ergebnis geben sich die Beamtinnen und Beamten nicht zufrieden. Und ein Pkw-Fahrer verursacht auf der Flucht vor der Polizei einen schweren Unfall. Nach dem Crash mit mehreren verletzten Personen klicken auf der Kreuzung die Handschellen.

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