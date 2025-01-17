Pressekonferenz zum ESC 2026: Bilanz des Song Contests in WienJetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 17: Pressekonferenz zum ESC 2026: Bilanz des Song Contests in Wien
17 Min.Folge vom 16.05.2026
Am Tag des Finales zogen Song Contest Director Martin Green, ORF- Generaldirektorin Ingrid Thurnher, ORF-Executive Producer Michael Krön und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Bilanz und präsentieren Zahlen und Fakten des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 18. Mai 2026, 04.45 Uhr in ORF III
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