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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026: Bilanz des Song Contests in Wien

ORF1Staffel 1Folge 17vom 16.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026: Bilanz des Song Contests in Wien

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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 17: Pressekonferenz zum ESC 2026: Bilanz des Song Contests in Wien

17 Min.Folge vom 16.05.2026

Am Tag des Finales zogen Song Contest Director Martin Green, ORF- Generaldirektorin Ingrid Thurnher, ORF-Executive Producer Michael Krön und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Bilanz und präsentieren Zahlen und Fakten des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 18. Mai 2026, 04.45 Uhr in ORF III

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