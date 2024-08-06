Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Konnte Babler überzeugen?

PULS 24Folge vom 06.08.2024
Pro und Contra - Konnte Babler überzeugen?

Pro und Contra - Konnte Babler überzeugen?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 06.08.2024: Pro und Contra - Konnte Babler überzeugen?

51 Min.Folge vom 06.08.2024

Gundula Geiginger analysiert mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer, Schauspieler Reinhard Nowak, Julia Herr (SPÖ), Sigrid Maurer (Die Grünen) und Journalistin Martina Salomon das PULS 24 Sommergespräch mit Andreas Babler, SPÖ.

Alle verfügbaren Folgen