Pro und Contra - Konnte Babler überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 06.08.2024: Pro und Contra - Konnte Babler überzeugen?
51 Min.Folge vom 06.08.2024
Gundula Geiginger analysiert mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer, Schauspieler Reinhard Nowak, Julia Herr (SPÖ), Sigrid Maurer (Die Grünen) und Journalistin Martina Salomon das PULS 24 Sommergespräch mit Andreas Babler, SPÖ.
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Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4