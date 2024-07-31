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Pro und Contra

Pro und Contra - Konnte Wlazny überzeugen?

PULS 24Folge vom 31.07.2024
Pro und Contra - Konnte Wlazny überzeugen?

Pro und Contra - Konnte Wlazny überzeugen?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 31.07.2024: Pro und Contra - Konnte Wlazny überzeugen?

51 Min.Folge vom 31.07.2024

Gundula Geiginger analysiert mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer, Walter Hämmerle (Kleinen Zeitung), Sänger Roman Gregory, Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und Andreas Khol (ÖVP) das PULS 24 Sommergespräch mit Dominik Wlazny (Bierpartei).

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