Pro und Contra - Konnte Wlazny überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 31.07.2024: Pro und Contra - Konnte Wlazny überzeugen?
51 Min.Folge vom 31.07.2024
Gundula Geiginger analysiert mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer, Walter Hämmerle (Kleinen Zeitung), Sänger Roman Gregory, Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und Andreas Khol (ÖVP) das PULS 24 Sommergespräch mit Dominik Wlazny (Bierpartei).
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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