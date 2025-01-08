Pro und Contra vom 08.01.2025Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 1: Pro und Contra vom 08.01.2025
52 Min.Folge vom 08.01.2025
ÖVP-Abgeordneter Kurt Egger, Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer und Ex-FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel diskutieren bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über einen Kanzler Kickl.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4