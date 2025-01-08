Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra vom 08.01.2025

PULS 24Staffel 2025Folge 1vom 08.01.2025
52 Min.Folge vom 08.01.2025

ÖVP-Abgeordneter Kurt Egger, Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer und Ex-FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel diskutieren bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über einen Kanzler Kickl.

