Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Gentechnik und Veggie-Fleisch - Was darf auf unseren Teller?

PULS 24Folge vom 10.12.2025
Gentechnik und Veggie-Fleisch - Was darf auf unseren Teller?

Gentechnik und Veggie-Fleisch - Was darf auf unseren Teller?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge vom 10.12.2025: Gentechnik und Veggie-Fleisch - Was darf auf unseren Teller?

51 Min.Folge vom 10.12.2025

Sind gentechnisch veränderte Lebensmittel unbedenklich? Was bedeutet die Neuregelung für heimische Landwirte? Und ist der Streit um den "Veggie-Burger? gerechtfertigt? Diese und andere Fragen diskutieren Franz Fischler, Anna Stürgkh, Peter Schmiedlechner, Johannes Gutmann und Timo Küntzle bei Moderatorin Manuela Raidl im "Pro und Contra"-Studio.

Alle verfügbaren Folgen