Pro und Contra
Folge vom 10.12.2025: Gentechnik und Veggie-Fleisch - Was darf auf unseren Teller?
51 Min.Folge vom 10.12.2025
Sind gentechnisch veränderte Lebensmittel unbedenklich? Was bedeutet die Neuregelung für heimische Landwirte? Und ist der Streit um den "Veggie-Burger? gerechtfertigt? Diese und andere Fragen diskutieren Franz Fischler, Anna Stürgkh, Peter Schmiedlechner, Johannes Gutmann und Timo Küntzle bei Moderatorin Manuela Raidl im "Pro und Contra"-Studio.
