Pro und Contra
Folge 42: Wirtschaftstief und Bürokratieberg - Kommen die Reformen zu spät?
50 Min.Folge vom 03.12.2025
Was bringt Sepp Schellhorns Bürokratie-Abbau-Plan? Hält die Regierung ihr Versprechen, die Industrie zu unterstützen? Und was braucht Österreichs Wirtschaft, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein? Diese und andere Fragen diskutieren Sepp Schellhorn, Barbara Schuster, Maximilian Nimmervoll und Rainer Nowak bei Moderatorin Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4