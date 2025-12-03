Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Wirtschaftstief und Bürokratieberg - Kommen die Reformen zu spät?

PULS 24Staffel 2025Folge 42vom 03.12.2025
Wirtschaftstief und Bürokratieberg - Kommen die Reformen zu spät?

Wirtschaftstief und Bürokratieberg - Kommen die Reformen zu spät?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 42: Wirtschaftstief und Bürokratieberg - Kommen die Reformen zu spät?

50 Min.Folge vom 03.12.2025

Was bringt Sepp Schellhorns Bürokratie-Abbau-Plan? Hält die Regierung ihr Versprechen, die Industrie zu unterstützen? Und was braucht Österreichs Wirtschaft, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein? Diese und andere Fragen diskutieren Sepp Schellhorn, Barbara Schuster, Maximilian Nimmervoll und Rainer Nowak bei Moderatorin Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio.

