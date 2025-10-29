Donald Trump - Friedensbringer oder Faschist?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 37: Donald Trump - Friedensbringer oder Faschist?
52 Min.Folge vom 29.10.2025
Sorgt Trump für mehr Sicherheit oder Unsicherheit in der Welt? Wie gefährdet ist die US-Demokratie? Und was kann Europa dem Trumpismus entgegensetzen? Diese und andere Fragen diskutieren George Weinberg, Sandra Navidi, Helmut Brandstätter und Thomas Eppinger bei Moderator Thomas Mohr im "Pro und Contra"-Studio. Im Interview ist Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton zu hören.
