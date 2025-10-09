Drohnen, Datenklau, Desinformation - Sind wir schon in einem Krieg mit Russland?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 34: Drohnen, Datenklau, Desinformation - Sind wir schon in einem Krieg mit Russland?
51 Min.Folge vom 09.10.2025
Könnte sich Österreich vor Drohnenüberflügen schützen? Wie soll Europa auf die hybriden Angriffe Putins reagieren? Und wie groß ist der russische Einfluss in Österreich? Das und mehr diskutieren Klaudia Tanner (ÖVP), Militärstratege Gerald Karner, Politologe Johannes Varwick und Analyst für Desinformation Dietmar Pichler bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn im "Pro und Contra"-Studio.
