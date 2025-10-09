Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drohnen, Datenklau, Desinformation - Sind wir schon in einem Krieg mit Russland?

PULS 4Staffel 2025Folge 34vom 09.10.2025
51 Min.Folge vom 09.10.2025

Könnte sich Österreich vor Drohnenüberflügen schützen? Wie soll Europa auf die hybriden Angriffe Putins reagieren? Und wie groß ist der russische Einfluss in Österreich? Das und mehr diskutieren Klaudia Tanner (ÖVP), Militärstratege Gerald Karner, Politologe Johannes Varwick und Analyst für Desinformation Dietmar Pichler bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn im "Pro und Contra"-Studio.

