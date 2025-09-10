Pro und Contra Spezial: Großer Schulgipfel mit Bildungsminister WiederkehrJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 10.09.2025: Pro und Contra Spezial: Großer Schulgipfel mit Bildungsminister Wiederkehr
77 Min.Folge vom 10.09.2025
Bei "Pro und Contra" werden wichtige Themen der Politik besprochen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4