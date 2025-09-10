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Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Großer Schulgipfel mit Bildungsminister Wiederkehr

PULS 4Folge vom 10.09.2025
Pro und Contra Spezial: Großer Schulgipfel mit Bildungsminister Wiederkehr

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Pro und Contra

Folge vom 10.09.2025: Pro und Contra Spezial: Großer Schulgipfel mit Bildungsminister Wiederkehr

77 Min.Folge vom 10.09.2025

Bei "Pro und Contra" werden wichtige Themen der Politik besprochen.

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