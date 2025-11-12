Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Österreich bei Klimaschutz – Pole-Position oder Geisterfahrer?

PULS 24Staffel 2025Folge 39vom 12.11.2025
Pro und Contra: Österreich bei Klimaschutz – Pole-Position oder Geisterfahrer?

53 Min.Folge vom 12.11.2025

Taten statt Worte - das fordert Brasiliens Präsident Lula vor der COP30-Klimakonferenz. Schon lange waren die Voraussetzungen für eine Klimakonferenz nicht mehr so schlecht. Die USA, scheinen sich unter Trump komplett vom Klimaschutz zu verabschieden. Und auch Europa hat die eigenen Ziele aufgeweicht. Ist das rückschrittlich oder mit Blick auf die schwächelnde Wirtschaft einfach pragmatisch? Und welche Rolle spielen Österreich, Europa, USA und China beim Klimaschutz?

