Pro und Contra
Folge 39: Pro und Contra: Österreich bei Klimaschutz – Pole-Position oder Geisterfahrer?
53 Min.Folge vom 12.11.2025
Taten statt Worte - das fordert Brasiliens Präsident Lula vor der COP30-Klimakonferenz. Schon lange waren die Voraussetzungen für eine Klimakonferenz nicht mehr so schlecht. Die USA, scheinen sich unter Trump komplett vom Klimaschutz zu verabschieden. Und auch Europa hat die eigenen Ziele aufgeweicht. Ist das rückschrittlich oder mit Blick auf die schwächelnde Wirtschaft einfach pragmatisch? Und welche Rolle spielen Österreich, Europa, USA und China beim Klimaschutz?
