Kriminelle Jugendbanden - Wie hart müssen wir durchgreifen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 36: Kriminelle Jugendbanden - Wie hart müssen wir durchgreifen?
51 Min.Folge vom 22.10.2025
Braucht es härtere Strafen, vielleicht sogar für unter-14-Jährige? Oder hilft nur mehr Prävention, Sozialarbeit und Therapie? Wie stark beeinflussen Milieu, Migrationshintergrund und kulturelle Faktoren die Entstehung solcher Gewalt? Und was bedeutet das für Politik, Schule und Justiz? Diese und andere Fragen diskutieren Yannick Shetty, Sigrid Maurer, Rudolf Mayer, Rusen Timur Aksak und Simon Baridni bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1.PULS 4