Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Kriminelle Jugendbanden - Wie hart müssen wir durchgreifen?

PULS 24Staffel 2025Folge 36vom 22.10.2025
Kriminelle Jugendbanden - Wie hart müssen wir durchgreifen?

Kriminelle Jugendbanden - Wie hart müssen wir durchgreifen?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 36: Kriminelle Jugendbanden - Wie hart müssen wir durchgreifen?

51 Min.Folge vom 22.10.2025

Braucht es härtere Strafen, vielleicht sogar für unter-14-Jährige? Oder hilft nur mehr Prävention, Sozialarbeit und Therapie? Wie stark beeinflussen Milieu, Migrationshintergrund und kulturelle Faktoren die Entstehung solcher Gewalt? Und was bedeutet das für Politik, Schule und Justiz? Diese und andere Fragen diskutieren Yannick Shetty, Sigrid Maurer, Rudolf Mayer, Rusen Timur Aksak und Simon Baridni bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 24
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 3 Staffeln und Folgen