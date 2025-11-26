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Pro und Contra

Regierung in der Vertrauenskrise - Wo bleiben die Lösungen?

PULS 24Folge vom 26.11.2025
Regierung in der Vertrauenskrise - Wo bleiben die Lösungen?

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Pro und Contra

Folge vom 26.11.2025: Regierung in der Vertrauenskrise - Wo bleiben die Lösungen?

52 Min.Folge vom 26.11.2025

Die Dreier-Koalition stürzt in aktuellen Umfragen ab. Drei von vier Befragten sind der Überzeugung, dass die Regierung die Probleme des Landes nicht im Griff hat. Kommen Regierungsmaßnahmen wie das Günstiger-Strom-Gesetz und die Mietpreisbremse bei der Bevölkerung nicht an? Hat die FPÖ die besseren Konzepte? Was kann die Politik in der Krisenlage überhaupt bewirken? Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Lusa Schuch-Gubik und Christina Aumayr-Hajek diskutieren bei Gundula Geiginger.

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