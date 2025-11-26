Regierung in der Vertrauenskrise - Wo bleiben die Lösungen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 26.11.2025: Regierung in der Vertrauenskrise - Wo bleiben die Lösungen?
52 Min.Folge vom 26.11.2025
Die Dreier-Koalition stürzt in aktuellen Umfragen ab. Drei von vier Befragten sind der Überzeugung, dass die Regierung die Probleme des Landes nicht im Griff hat. Kommen Regierungsmaßnahmen wie das Günstiger-Strom-Gesetz und die Mietpreisbremse bei der Bevölkerung nicht an? Hat die FPÖ die besseren Konzepte? Was kann die Politik in der Krisenlage überhaupt bewirken? Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Lusa Schuch-Gubik und Christina Aumayr-Hajek diskutieren bei Gundula Geiginger.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4