PULS 24Staffel 2025Folge 10vom 23.02.2025
51 Min.Folge vom 23.02.2025

PULS 24-Infochefin Corinna Milborn begrüßt eine hochkarätige Runde zu einem "Pro und Contra Spezial". Zu den Ergebnissen der deutschen Bundestagswahl diskutieren im PULS 24-Studio unter anderem Vito Cecere, Dirk Sterman, Frauke Petry und Lena Schilling.

