Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Das Programm der Dreierkoalition - Was erwartet uns?

PULS 4Staffel 2025Folge 11
Pro und Contra Spezial: Das Programm der Dreierkoalition - Was erwartet uns?

51 Min.

Es hat lange gedauert, aber nun hat sich doch noch eine neue Regierung zusammengefunden. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich für die kommenden fünf Jahren einiges vorgenommen. Das heute präsentierte Regierungsprogramm ist 210 Seiten dick und bietet einiges an Überraschungen. Sind die Regierungsvorhaben zu schaffen? Wo liegen die Stolpersteine? Und wie lange hält die Dreierkoalition durch?

