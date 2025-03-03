Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Neue Kraft oder alte Hüte - Was kann die Dreierkoalition?

PULS 24Staffel 2025Folge 12vom 03.03.2025
Pro und Contra: Neue Kraft oder alte Hüte - Was kann die Dreierkoalition?

Pro und Contra: Neue Kraft oder alte Hüte - Was kann die Dreierkoalition?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 12: Pro und Contra: Neue Kraft oder alte Hüte - Was kann die Dreierkoalition?

61 Min.Folge vom 03.03.2025

Haben ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam genügend Reformkraft? Kann die neue Regierung Österreich aus der Rezession bringen? Und wie lange kann die Dreierkoalition durchhalten? Diese und andere Themen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra Spezial"-Studio Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Douglas Hoyos, Christian Hafenecker und Sigrid Maurer.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 24
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 2 Staffeln und Folgen