Pro und Contra: Neue Kraft oder alte Hüte - Was kann die Dreierkoalition?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 12: Pro und Contra: Neue Kraft oder alte Hüte - Was kann die Dreierkoalition?
61 Min.Folge vom 03.03.2025
Haben ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam genügend Reformkraft? Kann die neue Regierung Österreich aus der Rezession bringen? Und wie lange kann die Dreierkoalition durchhalten? Diese und andere Themen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra Spezial"-Studio Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Douglas Hoyos, Christian Hafenecker und Sigrid Maurer.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4