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Pro und Contra

Pro und Contra: Familiennachzug – Tabubruch oder Notlösung?

PULS 24Folge vom 12.03.2025
Pro und Contra: Familiennachzug – Tabubruch oder Notlösung?

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Pro und Contra

Folge vom 12.03.2025: Pro und Contra: Familiennachzug – Tabubruch oder Notlösung?

51 Min.Folge vom 12.03.2025

Im Regierungsprogramm nachzulesen, dass die Dreierkoalition den Nachzug von Familienmitgliedern Asylberechtigter nach Österreich stoppen will. Diese Maßnahme soll sehr schnell in Kraft treten, eine entsprechende Änderung des Asylgesetzes wird vorbereitet. Die Volkshilfe und andere Hilfsorganisationen lehnen die Regierungspläne indes ab. Diese und andere Themen diskutieren bei Gundula Geiginger Cornelius Obonya, Agnes Sirkka Prammer, Ernst Gödl und Andreas Mölzer.

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