Pro und Contra: Familiennachzug – Tabubruch oder Notlösung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 12.03.2025: Pro und Contra: Familiennachzug – Tabubruch oder Notlösung?
51 Min.Folge vom 12.03.2025
Im Regierungsprogramm nachzulesen, dass die Dreierkoalition den Nachzug von Familienmitgliedern Asylberechtigter nach Österreich stoppen will. Diese Maßnahme soll sehr schnell in Kraft treten, eine entsprechende Änderung des Asylgesetzes wird vorbereitet. Die Volkshilfe und andere Hilfsorganisationen lehnen die Regierungspläne indes ab. Diese und andere Themen diskutieren bei Gundula Geiginger Cornelius Obonya, Agnes Sirkka Prammer, Ernst Gödl und Andreas Mölzer.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4