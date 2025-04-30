Pro und Contra Spezial: Europa im Krieg - Wie sicher ist Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 21: Pro und Contra Spezial: Europa im Krieg - Wie sicher ist Österreich?
52 Min.Folge vom 30.04.2025
In einem Pro und Contra Spezial diskutieren Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Ex-Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn und Brigadegeneral Erich Vad und stellen sich den Fragen von Zuseher:innen zu Österreichs Außen- und Sicherheitspolitik und der EU-Verteidigungsfähigkeit.
