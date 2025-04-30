Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Europa im Krieg - Wie sicher ist Österreich?

PULS 24Staffel 2025Folge 21vom 30.04.2025
Pro und Contra Spezial: Europa im Krieg - Wie sicher ist Österreich?

Pro und Contra Spezial: Europa im Krieg - Wie sicher ist Österreich?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 21: Pro und Contra Spezial: Europa im Krieg - Wie sicher ist Österreich?

52 Min.Folge vom 30.04.2025

In einem Pro und Contra Spezial diskutieren Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Ex-Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn und Brigadegeneral Erich Vad und stellen sich den Fragen von Zuseher:innen zu Österreichs Außen- und Sicherheitspolitik und der EU-Verteidigungsfähigkeit.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 24
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 2 Staffeln und Folgen