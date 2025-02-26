Pro und Contra: Koalitionsverhandlungen - Großer Wurf oder müder Kompromiss?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 10: Pro und Contra: Koalitionsverhandlungen - Großer Wurf oder müder Kompromiss?
51 Min.Folge vom 26.02.2025
Es scheint voranzugehen. Aus den Koalitionsgesprächen von ÖVP, SPÖ und den NEOS sickern immer mehr Details. Sind die Aufgaben unter den künftigen Regierungsparteien sinnvoll verteilt? Wo kann noch gespart werden? Und wie stabil ist die Dreierkoalition? Diese und andere Themen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Andreas Rudas, Andreas Khol, Eva Schütz, Christoph Pöchinger und Katharina Mittelstaedt.
