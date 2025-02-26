Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2025Folge 10vom 26.02.2025
51 Min.Folge vom 26.02.2025

Es scheint voranzugehen. Aus den Koalitionsgesprächen von ÖVP, SPÖ und den NEOS sickern immer mehr Details. Sind die Aufgaben unter den künftigen Regierungsparteien sinnvoll verteilt? Wo kann noch gespart werden? Und wie stabil ist die Dreierkoalition? Diese und andere Themen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Andreas Rudas, Andreas Khol, Eva Schütz, Christoph Pöchinger und Katharina Mittelstaedt.

