Liebestipps und schmerzhafte Erinnerungen
Promi Big Brother
Folge 11: Liebestipps und schmerzhafte Erinnerungen
91 Min.Folge vom 27.08.2018Ab 12
Während die Bewohner der Villa ordentlich Spaß haben, wird Daniel von seinen Gefühlen übermannt. Und auch Chethrin ist ratlos. Johannes spürt ihre Verzweiflung und gibt ihr ausführliche Flirt-Tipps. Nun sprechen auch Cora und Umut über ihr Liebesleben.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen