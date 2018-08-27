Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2018Folge 11vom 27.08.2018
91 Min.Folge vom 27.08.2018Ab 12

Während die Bewohner der Villa ordentlich Spaß haben, wird Daniel von seinen Gefühlen übermannt. Und auch Chethrin ist ratlos. Johannes spürt ihre Verzweiflung und gibt ihr ausführliche Flirt-Tipps. Nun sprechen auch Cora und Umut über ihr Liebesleben.

