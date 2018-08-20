Konflikte und neue RomanzenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Konflikte und neue Romanzen
92 Min.Folge vom 20.08.2018Ab 12
Sophia eckt nicht nur bei Silvia an – auch ein anderer Bewohner gerät ins Kreuzfeuer! Währenddessen scheint sich zwischen Chethrin und Daniel eine kleine Romanze anzubahnen, oder ist das alles nur heiße Luft?
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen