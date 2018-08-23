Tag 6: Bei der Poolparty geht es heiß her!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Tag 6: Bei der Poolparty geht es heiß her!
91 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12
In Folge 7 bei "Promi Big Brother" kommen sich Chethrin und Daniel endlich näher! Auch Silvia und Sophia sind zurück auf der Baustelle. Doch neben Liebe und Harmonie, ziehen auch Gewitterwolken auf.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen