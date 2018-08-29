Tag 12: Zoff und ZickereiJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 13: Tag 12: Zoff und Zickerei
89 Min.Folge vom 29.08.2018Ab 12
Zwei Tage vor dem Finale ist die Stimmung der Bewohner im Keller. Während Chethrin mit Katja über die anderen lästert, ist Silvia von allen genervt. Und sogar dem stets ausgeglichenen Johannes platzt jetzt der Kragen. Es eskaliert!
