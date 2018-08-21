Tag 4: Weissagungen und erotische MomenteJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 5: Tag 4: Weissagungen und erotische Momente
86 Min.Folge vom 21.08.2018Ab 12
In Folge 5 geht es heiß her! Denn Katja Krasavice kann die Finger nicht von sich selbst lassen und Daniel und Chethrin werfen sich eindeutige Blicke zu. Außerdem gibt Mike den Bewohnern einen spannenden Einblick in ihre Zukunft.
