Wer zieht ins Finale ein?

SAT.1Staffel 2018Folge 14vom 30.08.2018
Folge 14: Wer zieht ins Finale ein?

90 Min.Folge vom 30.08.2018Ab 12

Kurz vor dem Finale wird es immer spanender! Alle wollen Gewinner von "Promi Big Brother" 2018 werden und setzen alles ein, was sie haben. Das führt zu Konkurrenzkämpfen aber auch zu neuem Zusammenhalt. Wer muss vor dem Finaltag noch das Haus verlassen?

