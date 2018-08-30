Wer zieht ins Finale ein?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 14: Wer zieht ins Finale ein?
Folge vom 30.08.2018
Kurz vor dem Finale wird es immer spanender! Alle wollen Gewinner von "Promi Big Brother" 2018 werden und setzen alles ein, was sie haben. Das führt zu Konkurrenzkämpfen aber auch zu neuem Zusammenhalt. Wer muss vor dem Finaltag noch das Haus verlassen?
