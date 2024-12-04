Der Wettkampf beginnt: Reality Backpackers zwischen Kulturschock und ZweifelJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 2: Der Wettkampf beginnt: Reality Backpackers zwischen Kulturschock und Zweifel
32 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Willkommen im Herzen Santa Martas, wo die scheinbar einfache Aufgabe, den ersten Checkpoint zu erreichen, zur Herausforderung wird. Die Reality Backpackers tauschen ihre gewohnte Luxuswelt gegen das Unbekannte. Zwischen Orientierungslosigkeit und ersten Spannungen stellen sich einige Stars bereits die Frage: War dies die richtige Entscheidung?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
