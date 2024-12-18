Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Kater-Alarm! Gina und Steff haben ihr Budget gekillt!

33 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Kolumbien treibt die Backpacker an ihre Grenzen! Doch die nächste Herausforderung wartet schon: Eine Zusatzaufgabe lockt mit 50 Punkten, doch nur das siegreiche Team darf sich über den Bonus freuen. Einige Backpacker feiern erste Erfolge, doch die Euphorie hat ihren Preis. Wer sichert sich den entscheidenden Vorsprung im Kampf um den Titel "Backpackers Deluxe"?

