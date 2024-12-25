Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reality Backpackers

Eklige Leckerbissen und bittere Rivalitäten

JoynStaffel 2Folge 9vom 25.12.2024
Eklige Leckerbissen und bittere Rivalitäten

Eklige Leckerbissen und bittere RivalitätenJetzt kostenlos streamen

Reality Backpackers

Folge 9: Eklige Leckerbissen und bittere Rivalitäten

35 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12

Atemberaubende Landschaften treffen auf kulinarische Albträume, die selbst die stärksten Mägen auf die Probe stellen. Doch das ist noch nicht alles: Ein unmoralisches Angebot bringt die Teams an den Rand des Zusammenbruchs. Wer wird seine Prinzipien über Bord werfen, um sich einen Vorteil zu verschaffen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reality Backpackers
Joyn
Reality Backpackers

Reality Backpackers

Alle 2 Staffeln und Folgen