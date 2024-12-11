Krisen, Streit und ein Kollaps - die erste Route wird zur BelastungsprobeJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 4: Krisen, Streit und ein Kollaps - die erste Route wird zur Belastungsprobe
27 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Der kolumbianische Dschungel erwacht und die Sonne taucht die Teams in ein goldenes Licht. Doch die Nacht war alles andere als erholsam. Die Backpacker-Teams kämpfen sich immer tiefer in die Wildnis, und die erste Nacht hat ihnen gezeigt, wie hart die Herausforderungen sein werden. Sie kämpfen ums Überleben, sie kämpfen gegeneinander - doch den härtesten Kampf, den führen sie gegen sich selbst.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
© Joyn