Paradies oder Hölle? Die Teams kämpfen mit den Strapazen!Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 6: Paradies oder Hölle? Die Teams kämpfen mit den Strapazen!
33 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Kolumbien: Traumhafte Strände, pulsierende Städte und eine atemberaubende Natur. Doch davon sehen die Reality Backpacker wenig, denn für sie ist es ein harter Kampf. Die nächste Herausforderung wartet: eine anspruchsvolle Route durch das Tayrona-Gebiet. Doch die Stimmung ist so schlecht, dass die Teams kaum noch zusammenhalten. Wer wird diese Herausforderung meistern? Wer wird die Strapazen überstehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn