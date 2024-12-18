"Das ist mit einer der schlimmsten Tage!" Streit und Tränen statt TeamworkJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 7: "Das ist mit einer der schlimmsten Tage!" Streit und Tränen statt Teamwork
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Der Himmel weint - und die Reality Backpackers gleich mit! Während Team Pink mit internen Konflikten und Tränen zu kämpfen hat, steht es auch bei Team Rot nicht besser. Angst und Frustration machen sich breit, als die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind. Werden sie sich zusammenraufen oder zerbrechen sie an den Herausforderungen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn