Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reality Backpackers

Abenteuer oder Albtraum? Die erste Nacht in der Wildnis!

JoynStaffel 2Folge 3vom 04.12.2024
Abenteuer oder Albtraum? Die erste Nacht in der Wildnis!

Abenteuer oder Albtraum? Die erste Nacht in der Wildnis!Jetzt kostenlos streamen

Reality Backpackers

Folge 3: Abenteuer oder Albtraum? Die erste Nacht in der Wildnis!

33 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Die Reality Backpackers stehen vor ihrer ersten großen Challenge: Der Weg zum ersten Tagesziel wird zur wahren Tortur. Unsicherheit und Verzweiflung breiten aus, während sie durch die unbarmherzige Wildnis Kolumbiens irren. Die Uhr tickt, denn nur wer es bis 16 Uhr schafft, kann Punkte sammeln und sich einen Vorteil im Wettkampf sichern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reality Backpackers
Joyn
Reality Backpackers

Reality Backpackers

Alle 2 Staffeln und Folgen