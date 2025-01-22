Letzte Chance auf den Sieg! Wer schafft den Finaleinzug?Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 15: Letzte Chance auf den Sieg! Wer schafft den Finaleinzug?
24 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Die Reality Backpackers kämpfen um einen heißbegehrten Platz im Finale! Wer hat bereits ein Ticket für den großen Showdown in der Tasche? Und wer muss sich im Halbfinale beweisen, um noch eine Chance auf den Titel zu haben? Nur drei Teams schaffen den Sprung ins Finale – für wen ist das Abenteuer jetzt vorbei?
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
