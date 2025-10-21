Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 635
Folge 635: Der zweite Mann

44 Min.Ab 12

Bernd ist angeklagt, ein Juweliergeschäft überfallen, eine Geisel genommen und seinen Komplizen auf der Flucht erschossen zu haben. Wollte Bernd durch den Überfall zu Geld kommen und dann die gesamte Beute für sich behalten, weil er pleite war?

