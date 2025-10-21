Richter Alexander Hold
Folge 622: Der Drogenkurier
44 Min.Ab 12
Der Pannendienstfahrer Matthias soll in einem fremden Bus Haschisch im Wert von 70.000 Euro von Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben - mit auf der Reise: seine achtjährige Tochter Hanna. War Matthias wirklich so skrupellos oder wurde er als Drogenkurier missbraucht, wie er behauptet?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1