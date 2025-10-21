Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Drogenkurier

SAT.1Staffel 4Folge 622
Folge 622: Der Drogenkurier

44 Min.Ab 12

Der Pannendienstfahrer Matthias soll in einem fremden Bus Haschisch im Wert von 70.000 Euro von Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben - mit auf der Reise: seine achtjährige Tochter Hanna. War Matthias wirklich so skrupellos oder wurde er als Drogenkurier missbraucht, wie er behauptet?

