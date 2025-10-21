Richter Alexander Hold
Folge 620: Eiskalte Mörderin
44 Min.Ab 12
Sandra wird beschuldigt, ihre verhasste Stiefmutter mit einer Plastiktüte im Schlaf erstickt zu haben. Hat Sandra rot gesehen, als sich ihr Traummann nicht mit ihr, sondern mit ihrer Stiefmutter einließ? Oder hatte noch jemand anderes einen Grund, die Frau zu töten?
