Richter Alexander Hold

Tot oder lebendig

SAT.1Staffel 4Folge 607
Tot oder lebendig

Folge 607: Tot oder lebendig

44 Min.Ab 12

Hat der Bestattungsunternehmer Alois die 70-jährige Rosa erdrosselt, damit er wieder einmal eine Beerdigung ausrichten kann? Alois behauptet, dass er Rosa nur bei der Inszenierung ihrer Beerdigung geholfen habe, weil sie ihre geldgierigen Kinder vom Sarg aus belauschen wollte. Hat sich die alte Dame tatsächlich lebendig in den Sarg gelegt und wurde dann von jemandem aus ihrer Familie umgebracht?

