Richter Alexander Hold
Folge 612: Die Singleparty
44 Min.Ab 12
Cora soll aus Eifersucht Julian und dessen neue "Flamme" Monika nach einer Singleparty kaltblütig überfahren haben. Konnte Cora es nicht verkraften, dass ihre Liebe nicht erwidert wurde und Julian vor ihren Augen Monika küsste? Oder war es die Lebensgefährtin Verena, die ihrem untreuen Freund eine harte Lektion erteilen wollte?
