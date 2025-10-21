Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Singleparty

SAT.1Staffel 4Folge 612
Folge 612: Die Singleparty

44 Min.Ab 12

Cora soll aus Eifersucht Julian und dessen neue "Flamme" Monika nach einer Singleparty kaltblütig überfahren haben. Konnte Cora es nicht verkraften, dass ihre Liebe nicht erwidert wurde und Julian vor ihren Augen Monika küsste? Oder war es die Lebensgefährtin Verena, die ihrem untreuen Freund eine harte Lektion erteilen wollte?

