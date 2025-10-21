Richter Alexander Hold
Folge 623: Neid im Internat
44 Min.Ab 12
1. Fall: Peggy soll ihre Mitschülerin Alexa in der Dusche der Internats-Sporthalle überfallen und misshandelt haben. Wurde sie zum Folterknecht, weil sie neidisch auf die reiche und schöne Alexa war? 2. Fall: Der Mathelehrer Ludwig Hatzfeld steht vor Gericht, weil er seine Schülerin Jacqueline während einer Prüfung sexuell belästigt haben soll. Behauptet die 17-Jährige das nur, um den ungeliebten Lehrer loszuwerden oder ist der Pädagoge ein Triebtäter?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1