Richter Alexander Hold
Folge 611: Drogenfahndung
44 Min.Ab 12
Ist Ben der Drogenfahnderin Carla mit einem Butterfly-Messer an die Kehle gegangen und rammte es ihr danach mehrmals den Rücken? Beging er diesen grausamen Mord, weil ihm Carlas verdeckte Ermittlungen zu gefährlich wurden? Oder steckt jemand anders hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1